Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

В Подмосковье намерены построить рыбоперерабатывающий комплекс с инвестициями в миллиард рублей. Соглашение о реализации проекта в Дмитрове заключили заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию «Фуд-Тим» Олеся Попова на выставке «Золотая осень — 2026», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Новое предприятие разместится на территории площадью 10 тысяч квадратных метров. Там оборудуют производственные цеха и склады, а годовой выпуск готовой продукции составит от 600 до 800 тонн. Проект также предусматривает создание 600 рабочих мест. Запустить комплекс планируют в 2028 году.

«Рыбопереработка — перспективное направление для Подмосковья. У нас уже в этой отрасли работают около 40 предприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось больше современных производств, которые позволяют глубже перерабатывать сырье и выпускать востребованную продукцию. Для нас важно, чтобы новые мощности работали на качество и обеспечивали жителей региона доступной и свежей продукцией», — отметил Вячеслав Духин.