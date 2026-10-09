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    Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

    Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

    В Подмосковье намерены построить рыбоперерабатывающий комплекс с инвестициями в миллиард рублей. Соглашение о реализации проекта в Дмитрове заключили заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию «Фуд-Тим» Олеся Попова на выставке «Золотая осень — 2026», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

    Новое предприятие разместится на территории площадью 10 тысяч квадратных метров. Там оборудуют производственные цеха и склады, а годовой выпуск готовой продукции составит от 600 до 800 тонн. Проект также предусматривает создание 600 рабочих мест. Запустить комплекс планируют в 2028 году.

    «Рыбопереработка — перспективное направление для Подмосковья. У нас уже в этой отрасли работают около 40 предприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось больше современных производств, которые позволяют глубже перерабатывать сырье и выпускать востребованную продукцию. Для нас важно, чтобы новые мощности работали на качество и обеспечивали жителей региона доступной и свежей продукцией», — отметил Вячеслав Духин.

    Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

    Компания «Фуд-Тим» занимается переработкой рыбы и выпуском полуфабрикатов. В производстве используют как охлажденного атлантического лосося, так и российскую дикую рыбу, включая нерку, чавычу, кету, горбушу, макруруса, минтая, омуля, муксуна и сига.

    Технологии предприятия позволяют доставлять сырье на производство в течение одного-трех дней после вылова, не подвергая его предварительной заморозке. Действующая производственная площадка площадью две тысячи квадратных метров оснащена современным оборудованием.

    Компания также развивает акваферму в Талдомском округе. На площади около тысячи квадратных метров работают 12 рыбоводных установок для выращивания клария угревидного.

    По итогам 2025 года «Фуд-Тим» произвела 890 тонн продукции. За рубеж компания поставила более 165 тонн рыбы и морепродуктов. Среди стран-импортеров — Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты.

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