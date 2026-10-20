Единый день диспансеризации прошел в Волоколамске

В Волоколамской взрослой поликлинике 17 октября организовали единый день диспансеризации, в котором приняли участие 48 жителей старше 18 лет. За несколько часов пациенты прошли обследования, позволяющие оценить состояние здоровья и выявить возможные отклонения на ранней стадии.

Программа включала анкетирование, консультацию терапевта, электрокардиографию и флюорографию. Участники также сдали общий и биохимический анализы крови.

Как сообщил заведующий взрослой поликлиникой Руслан Корсаков, некоторым пациентам по результатам первичного осмотра потребуется дополнительная диагностика. Второй этап назначают, если врачи обнаруживают признаки возможных нарушений, требующих более подробного обследования.

Особое внимание регулярной проверке здоровья рекомендуют уделять людям старше 40 лет. В этом возрасте повышается риск развития гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний. Обнаружение болезней на ранних этапах помогает своевременно начать лечение и снизить вероятность осложнений.

Пройти диспансеризацию можно не только во время специальных акций, но и в будние дни с 8:00 до 12:00 во взрослой поликлинике Волоколамска. Записаться на обследование жители могут через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.