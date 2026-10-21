Каратисты из Солнечногорска стали медалистами областного первенства

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в Солнечногорске 17 октября принял участников первенства Московской области по карате. Представители округа завершили выступления с шестью наградами.

В активе каратистов из Солнечногорска три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Победителями среди участников 12–13 лет стали Артем Кузьмин и Александра Кутузова, а среди спортсменов 16–17 лет — Дарья Бандалак.

Вторую ступень пьедестала в возрастной группе 16–17 лет заняла Мария Меликова, в группе 12–13 лет — Эсмира Паллыева. Бронзовую награду среди участников 16–17 лет получила Вероника Андреева.

Подготовкой Артема Кузьмина и Марии Меликовой занимается Эшкин Амиров. Остальные обладатели медалей выступают под руководством Ивана Бибикова.

«За каждой медалью стоят упорные тренировки, дисциплина и целеустремленность. Поздравляю наших спортсменов и их тренеров с достойными результатами. Желаю им новых достижений и ярких побед!» — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Областное первенство объединило свыше 500 каратистов из 30 муниципалитетов Подмосковья. За награды боролись участники от 10 до 20 лет.