Экскурсию о скрытых смыслах в живописи проведут в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 24 октября ведущий научный сотрудник Наталья Табунова проведет авторскую экскурсию «Древние символы и тайные знаки в изобразительном искусстве». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Встреча посвящена разгадке скрытых смыслов в живописи. Художники прошлых веков говорили со зрителем с помощью жестов, украшений и других изображений на картине — каждая деталь могла быть зашифрованным посланием, понятным только посвященным.

Участники на примере произведений из экспозиции «Художественные коллекции» попытаются разгадать шифры храмовой и светской живописи: научатся разбирать значения знаков, цвета и предметов в композиции, а также понимать исторический или культурный контекст. По данным министерства, даже хорошо знакомые экспонаты после рассказа откроются с новой стороны.

Начало экскурсии в 12:00. Возрастное ограничение — 12+.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, Историческая площадь, 18.