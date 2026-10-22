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    Экскурсию о скрытых смыслах в живописи проведут в Дмитрове

    Фото: Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

    В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 24 октября ведущий научный сотрудник Наталья Табунова проведет авторскую экскурсию «Древние символы и тайные знаки в изобразительном искусстве». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Встреча посвящена разгадке скрытых смыслов в живописи. Художники прошлых веков говорили со зрителем с помощью жестов, украшений и других изображений на картине — каждая деталь могла быть зашифрованным посланием, понятным только посвященным.

    Участники на примере произведений из экспозиции «Художественные коллекции» попытаются разгадать шифры храмовой и светской живописи: научатся разбирать значения знаков, цвета и предметов в композиции, а также понимать исторический или культурный контекст. По данным министерства, даже хорошо знакомые экспонаты после рассказа откроются с новой стороны.

    Начало экскурсии в 12:00. Возрастное ограничение — 12+.

    Адрес: Московская область, г. Дмитров, Историческая площадь, 18.

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