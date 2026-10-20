Картинную галерею «Дом Озерова» отреставрируют в Коломне

Обновление затронет архитектурные элементы исторического особняка, в котором располагается галерея. Сам музей продолжит принимать посетителей и проводить выставки в обычном режиме.

Здание конца XVIII — начала XIX века относится к памятникам архитектуры и считается одним из заметных исторических объектов города. Обновление особняка стало частью подготовки Коломны к празднованию 850-летия.

«Особняку больше 200 лет. Задача — не просто привести фасад в порядок, а сохранить исторический облик здания», — отметил Виктор Верещагин, временно исполняющий полномочия главы округа.

При проведении работ специалисты уделят особое внимание архитектурным деталям, характерным для зрелого классицизма. В их числе — шестиколонный портик, белокаменная отделка, мезонин и подлинные резные двери в интерьерах. Реставрация должна сохранить исторические особенности здания и продлить срок его службы.

Особняк был спроектирован известным архитектором Матвеем Казаковым, работавшим в эпоху Екатерины II. Название «Дом Озерова» он получил по фамилии последнего владельца — купца первой гильдии и благотворителя Алексея Семеновича Озерова.

Несмотря на проведение работ, галерея продолжает принимать посетителей. Экспозиции доступны ежедневно с 10:00 до 18:00. Гости могут познакомиться с произведениями искусства, а музейная команда продолжит работу над выставочными и культурными программами.

История выставочного пространства началась в 1980 году. Тогда зданию присвоили статус городского выставочного зала, а в августе открылась первая экспозиция, посвященная 600-летию Куликовской битвы. В 1990 году учреждение стало культурным центром, а в 2022 году официально получило статус музея.

За более чем четыре десятилетия «Дом Озерова» превратился в одну из культурных площадок Коломны. Фондовая коллекция включает произведения искусства XX–XXI веков. Здесь регулярно организуют художественные выставки, концерты, образовательные программы и тематические мероприятия.

Реставрация позволит сохранить исторический облик особняка, который остается частью архитектурного наследия города и продолжает выполнять свою культурную функцию. После завершения работ посетители смогут и дальше знакомиться с искусством в стенах одного из старейших выставочных пространств Коломны.