«Мособлэнерго» приняло решения по охране труда на заседании комитета

В «Мособлэнерго» в конце сентября прошло первое в 2026 году заседание комитета по охране труда в новом составе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Участники обсудили результаты и качество проверок рабочих мест на соблюдение требований охраны труда. Члены комитета проанализировали систематизацию типовых нарушений, полноту охвата рабочих мест структурных подразделений и организацию проверок.

Отдельное внимание уделили дням производственной безопасности — в рамках этой инициативы состоялось уже более 100 мероприятий. Участники рассмотрели их итоги, обсудили формирование вопросов для следующего дня производственной безопасности и наметили меры по повышению качества их проведения.

Кроме того, на заседании рассмотрели необходимость организации предсменного и послесменного дистанционного медицинского осмотра водителей и работников, выполняющих работы в электроустановках.

По итогам заседания приняты решения, направленные на предотвращение производственного травматизма и развитие системы управления охраной труда.

«Комитет по охране труда является важным инструментом системной работы по созданию безопасных условий на производстве. Наша задача — обеспечить неукоснительное соблюдение требований охраны труда и постоянное совершенствование профилактических мероприятий», — подчеркнул заместитель председателя комитета Дмитрий Ковалев.

Комитет по охране труда был создан в «Мособлэнерго» в 2025 году. Его главная цель — снизить риски на производстве и сделать условия труда комфортнее для каждого специалиста.