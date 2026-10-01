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    «Мособлэнерго» приняло решения по охране труда на заседании комитета

    Фото: Мособлэнерго

    В «Мособлэнерго» в конце сентября прошло первое в 2026 году заседание комитета по охране труда в новом составе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

    Участники обсудили результаты и качество проверок рабочих мест на соблюдение требований охраны труда. Члены комитета проанализировали систематизацию типовых нарушений, полноту охвата рабочих мест структурных подразделений и организацию проверок.

    Отдельное внимание уделили дням производственной безопасности — в рамках этой инициативы состоялось уже более 100 мероприятий. Участники рассмотрели их итоги, обсудили формирование вопросов для следующего дня производственной безопасности и наметили меры по повышению качества их проведения.

    Кроме того, на заседании рассмотрели необходимость организации предсменного и послесменного дистанционного медицинского осмотра водителей и работников, выполняющих работы в электроустановках.

    По итогам заседания приняты решения, направленные на предотвращение производственного травматизма и развитие системы управления охраной труда.

    «Комитет по охране труда является важным инструментом системной работы по созданию безопасных условий на производстве. Наша задача — обеспечить неукоснительное соблюдение требований охраны труда и постоянное совершенствование профилактических мероприятий», — подчеркнул заместитель председателя комитета Дмитрий Ковалев.

    Комитет по охране труда был создан в «Мособлэнерго» в 2025 году. Его главная цель — снизить риски на производстве и сделать условия труда комфортнее для каждого специалиста.

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