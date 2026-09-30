Активисты из Одинцова примут участие в региональном конкурсе для волонтеров

Представители Одинцовского округа примут участие в региональном конкурсе «Волонтеры Подмосковья». Инициатива направлена на развитие движения на территории Московской области и поиск лидеров.

Конкурс проводится в два тура: муниципальный и региональный. Попробовать свои силы могут все желающие, которые занимаются добровольчеством на территории региона. Регистрация участников проводится в Единой системе взаимодействия с подмосковными активистами. Местный этап конкурса продлится до 9 октября, а заявки принимаются до 5 числа включительно. Списки победителей будут направлены в областное Министерство информации и молодежной политики.

Для участия в конкурсе требуется выступить перед членами комиссии с представлением собственных достижений. Также номинантам нужно будет рассказать о своем видении дальнейшей деятельности в качестве лидера регионального движения «Волонтеры Подмосковья».