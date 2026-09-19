Волонтерские пункты открылись на выборах в Химках

В дни голосования в муниципалитете начали работу специальные пункты. Активисты «Волонтеров Подмосковья» помогают жителям сориентироваться на участках и сопровождают пожилых и маломобильных избирателей.

Пункты располагаются по пяти адресам в разных микрорайонах округа: на улице Чапаева, дом № 7 (Сходня), Юбилейном проспекте, дом № 67А и улице 9 Мая, дом № 18Б (Новые Химки), улице Зеленой, дом № 4 (Левобережный) и улице Пролетарской, дом № 25 (Старые Химки).

Волонтеры консультируют жителей по вопросам голосования, помогают пожилым и маломобильным гражданам добраться до участка и сориентироваться на месте. При необходимости активисты могут встретить человека у дома и сопроводить его.

«На выборах важен голос каждого. Поэтому мы готовы помогать тем, у кого возникают трудности. Наша основная задача — поддержать пожилых людей», — рассказал один из активистов.

Волонтеры не занимаются выездным голосованием с переносными ящиками — это относится к полномочиям членов избирательных комиссий. Заявку на сопровождение жители Подмосковья могут оставить через сервис «Волонтер на выборах» на портале «Госуслуги».

Такой помощью могут воспользоваться пожилые люди, граждане с инвалидностью, другие маломобильные жители, а также родители с маленькими детьми.