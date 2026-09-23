Сервис онлайн-консультаций ветеринаров запустили в Подмосковье

В Московской области начал работать сервис телеветеринарии. Владельцы домашних животных теперь могут получить консультацию специалистов по видеосвязи, не посещая ветеринарное учреждение.

На первом этапе онлайн-прием ведут ветеринарный офтальмолог и врач общей практики. В дальнейшем к сервису планируют подключить специалистов по дерматологии и неврологии.

«Мы продолжаем расширять цифровизацию услуг и делать их удобными и доступными, в том числе для владельцев домашних животных. Запись, оплата и сама консультация проходят онлайн, без выезда в ветклинику и ожидания. В дальнейшем будем расширять и профиль специалистов», — рассказал глава Минсельхоза Подмосковья Виталий Мосин.

Телеветеринария позволяет дистанционно разобрать результаты анализов животного и скорректировать назначения. При наличии предварительного очного осмотра врач может провести консультацию по своему профилю или дать второе мнение по установленному диагнозу и назначенному лечению. Отдельное направление — помощь владельцам, которые планируют перевозить питомца, в том числе за границу.

Записаться на прием можно через региональный портал «Мой АПК». На странице сервиса необходимо выбрать специалиста и услугу, а затем дату и время видеоконсультации. Ссылка для подключения к врачу сохраняется в личном кабинете. До консультации можно отправить результаты анализов и заключения других ветеринаров через чат.