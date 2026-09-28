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    Юнармейцы из Чехова стали призерами игры «Девушки в погонах»

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Команды из Чехова стали лучшими на международной военно-патриотической игре имени Марии Рохлиной. «Лопасненский батальон» завоевал главный кубок, «Три сестры» — серебро на региональном уровне.

    Турнир прошел в одной из воинских частей Подмосковья и был посвящен 85-й годовщине подвига в битве за Москву. Организаторами выступили «Юнармия», Минобороны РФ и правительство Московской области. Всего за награды боролись 120 юнармейских отрядов из 40 регионов России и Армении. Чеховский округ представили четыре сборные.

    На всероссийском уровне выступал «Лопасненский батальон» — действующий чемпион прошлых игр. На региональном этапе — «Три сестры», «Дачники» и объединенная сборная города. Участницы сдавали разборку и сборку автомата Калашникова, управление БПЛА, тактическую медицину, полосу препятствий, стрельбу из лазерного оружия, тактику и РХБЗ. Также девушки отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны.

    По итогам соревнований «Лопасненский батальон» выиграл главный кубок.

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