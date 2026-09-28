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    В Подольске завершили капремонт в 43 многоквартирных домах

    В Подольске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу включены 88 зданий и 343 конструктивных элемента, работы уже завершены в 43 объектах.

    В 16 домах отремонтировали кровли, в 18 обновили 39 элементов внутридомовых инженерных систем. Также работы завершили в подвалах шести домов, на 25 узлах учета, управления и теплоснабжения в 15 домах, на четырех элементах газоснабжения в двух домах. Кроме того, в одном доме заменили лифт, в четырех обновили электроснабжение, еще в одном отремонтировали фасад.

    Сейчас работы продолжаются в 62 домах — всего на 156 элементах. Еще в 37 домах, где запланирован ремонт 61 элемента, работы пока не начались.

    Для контроля сроков и качества в Подольске проводят рабочие совещания с подрядчиками.

    По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, в этом году в регионе обновили систему организации капремонта: в реестр квалифицированных подрядчиков добавили 170 организаций, а техническое обследование домов проводят с использованием искусственного интеллекта. За 12 лет в Подмосковье отремонтировали 20 тысяч многоквартирных домов.

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