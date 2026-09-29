Конкурс певческих дуэтов прошел в Люберцах
В Красковском культурном центре прошел муниципальный отбор конкурса «Дуэты ДК». Дуэт «Кикиморы» в составе Елены Генераловой и Анны Авиловой представил Люберцы.
Кикиморы — это не обзывательство, а сценические образы дуэта, который сложился всего месяц назад. Руководитель кружка в Красковском культурном центре Анна Авилова выступает наставником, а Елена Генералова — профсоюзный работник, бабушка и любитель пения. Для обеих это первый такой дуэт, поэтому, признаются, немного волнительно, но азартно.
«Я вообще люблю такой соревновательный дух песен, именно песенных конкурсов, потому что с детства пою, пела в народном хоре русской песни, пела в школьном хоре еще в детстве. А сейчас у меня растут маленькие внуки, и поэтому петь стала еще больше всяких детских песенок. И сегодня выбрала вот такую озорную песенку», — рассказала Елена Генералова.
В этом и особенность «Дуэтов ДК»: на сцене встречаются профессиональный музыкант и человек, который раньше пел разве что для себя. Наставника для каждого участника подбирают в домах культуры, а дальше все решают совместные репетиции, вокал и умение работать на зрителя.
«Сегодня у нас семь участников, семь дуэтов, совершенно разные дуэты с разных уголков нашего городского округа. Это и Красково, Томилино, Малаховка, Люберцы, Дзержинский. Сегодня муниципальный отбор. Мы выбираем один дуэт. И дуэт-победитель будет участвовать в этом проекте дальше», — сказала художественный руководитель Красковского культурного центра Юлия Мацкевич.
Конкурс «Дуэты ДК» — абсолютно новый. Его впервые организовало Министерство культуры и туризма Московской области, чтобы у всех жителей Подмосковья появился шанс подняться на профессиональную сцену. Пары-победители следующего, зонального этапа выступят в гранд-финале со Ступинским симфоническим оркестром. Защищать честь округа на зональный этап поедут Сабина Мамедова и Лера Андреева.