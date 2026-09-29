Конкурс певческих дуэтов прошел в Люберцах

Кикиморы — это не обзывательство, а сценические образы дуэта, который сложился всего месяц назад. Руководитель кружка в Красковском культурном центре Анна Авилова выступает наставником, а Елена Генералова — профсоюзный работник, бабушка и любитель пения. Для обеих это первый такой дуэт, поэтому, признаются, немного волнительно, но азартно.



«Я вообще люблю такой соревновательный дух песен, именно песенных конкурсов, потому что с детства пою, пела в народном хоре русской песни, пела в школьном хоре еще в детстве. А сейчас у меня растут маленькие внуки, и поэтому петь стала еще больше всяких детских песенок. И сегодня выбрала вот такую озорную песенку», — рассказала Елена Генералова.

В этом и особенность «Дуэтов ДК»: на сцене встречаются профессиональный музыкант и человек, который раньше пел разве что для себя. Наставника для каждого участника подбирают в домах культуры, а дальше все решают совместные репетиции, вокал и умение работать на зрителя.