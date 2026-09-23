Подмосковье стало лидером по числу финалистов российского конкурса наставников

За звание лучших в финале всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» будут бороться 35 наставников Подмосковья. Об итогах отборочных этапов и масштабах проекта рассказали в Роспатриотцентре.

Всего в заключительном этапе, который пройдет с 13 по 19 октября 2026 года в Тульской области, примут участие 400 специалистов со всей страны. По количеству финалистов Подмосковье вошло в число лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижегородской областью.

«Самой популярной номинацией стала — „Опытный наставник“, на нее приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области, где их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам всех испытаний мы определим 106 победителей — их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах», — поделился руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.