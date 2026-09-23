Подмосковье стало лидером по числу финалистов российского конкурса наставников
За звание лучших в финале всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» будут бороться 35 наставников Подмосковья. Об итогах отборочных этапов и масштабах проекта рассказали в Роспатриотцентре.
Всего в заключительном этапе, который пройдет с 13 по 19 октября 2026 года в Тульской области, примут участие 400 специалистов со всей страны. По количеству финалистов Подмосковье вошло в число лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижегородской областью.
«Самой популярной номинацией стала — „Опытный наставник“, на нее приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области, где их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам всех испытаний мы определим 106 победителей — их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах», — поделился руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Программа финала объединит деловую игру, военно-спортивные состязания, образовательные курсы и защиту собственных методик.
«Финалистов ждет полноценная среда для роста: образовательные курсы от партнеров, персональные карьерные консультации и практические инструменты, чтобы тиражировать свои успешные решения в регионах», — отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.
За три года проект объединил педагогов, врачей-хирургов, спасателей международного класса, представителей силовых структур и участников специальной военной операции.
Интерес к конкурсу растет ежегодно: если в 2024 году поступило свыше 50 тысяч заявок, то в текущем сезоне их количество достигло 80 тысяч из 89 регионов России. Полуфиналы прошли в Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале.
На основе дискуссий участники сформулировали предложения для Кодекса наставника, который представят в финале.
Конкурс проводят третий год по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».