Жители Подмосковья прошли почти 750 тысяч онкоскрининговых исследований с января

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. В 2026 году скрининг прошли почти 750 тысяч человек, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В программу входят маммография, ПСА-тест и кольпоскопия. Кроме того, в этом году для курящих пациентов старше 45 лет появился новый вид скрининга. Он включает анкетирование и низкодозную компьютерную томографию.

По словам Андрея Голубева, раннее выявление онкологических заболеваний повышает шансы на успешное лечение. В 2026 году на начальных стадиях обнаружили 63,1% злокачественных новообразований. По итогам 2025 года этот показатель составлял 58,8%.

Пройти онкоскрининг можно в рамках диспансеризации взрослого населения, профилактического медосмотра или диспансеризации репродуктивного возраста. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, к которой прикреплен пациент.

Записаться на обследование можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или с помощью инфомата в поликлинике. Состав исследований зависит от возраста и пола пациента. Если во время обследования обнаружат отклонения, человека направят на дополнительную диагностику, в том числе в центр амбулаторной онкологической помощи.

Для прохождения обследования понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. При наличии также рекомендуется взять результаты предыдущих исследований.