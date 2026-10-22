Ключи от новых квартир вручили переселенцам из ветхого жилья в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир 10 семьям-переселенцам из аварийных домов в Больших Вяземах. Они будут жить в четырех корпусах ЖК «Равновесие», который возводится в селе Перхушково.

Жители долго находились в ветхих зданиях на улице Институт в Больших Вяземах и каждый день сталкивались с различными бытовыми трудностями.

«Равновесие» — это современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией и хорошими условиями для жизни. Во всех квартирах выполнен ремонт. Здесь открыт детский сад, магазины и супермаркеты. Также сейчас готовится к открытию офис МФЦ и запланировано строительство школы.

Всего из двух аварийных домов по улице Институт планируют переселить 121 семью — это 286 человек. Для жителей предусмотрены разные варианты: квартиры в различных микрорайонах Одинцовского округа или денежная компенсация.

«Программа рассчитана на 2026 и 2027 годы. Наша задача — выполнить все обязательства и завершить расселение в установленные сроки», — отметил глава округа.