Воспитательно-образовательный комплекс построят в Коломне к 2028 году

Школа на 1100 мест и детский сад для 200 воспитанников разместятся в одном здании на улице Добролюбова. На площадке уже возводят конструкции цокольного этажа.

На строительной площадке ежедневно работают 28 человек, задействованы восемь единиц техники. Сейчас специалисты устраивают фундаменты, выполняют их гидроизоляцию и возводят вертикальные конструкции цокольного этажа.

Проект предусматривает создание единого пространства для школьников и дошкольников. В здании оборудуют 44 учебных кабинета, включая четыре кабинета информатики, а также помещения для уроков технологии для мальчиков и девочек. Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала, для общешкольных мероприятий — актовый зал. Кроме того, в комплексе разместится современный пищеблок.

Дошкольное отделение рассчитано на восемь групп. Для малышей предусмотрены отдельный вход, музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории оборудуют стадион, спортивное ядро, игровые и прогулочные площадки.

Завершить строительство образовательного комплекса на улице Добролюбова планируется в 2028 году. После открытия лицей № 4 сможет принимать учеников и воспитанников детского сада в одном здании.