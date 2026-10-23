Сварщица из Протвина победила на национальном чемпионате профмастерства

Жительница Протвина Гиллиан Шумакова стала победительницей Национального чемпионата по сварке «Кубок сварки России Weldex». Об этом сообщили в РИАМО.

Девушка заняла первое место в номинации «Лучший сварщик-учащийся полуавтоматической сварки плавящейся проволокой в среде защитных газов». Она обошла 11 соперников из различных субъектов Российской Федерации, включая Башкортостан и другие районы Московской области.

В настоящее время Гиллиан проходит дуальное обучение в Серпуховском колледже по специальности «сварщик» и параллельно работает в организации «Электрические станции и технологии». До этого она два года обучалась на художника по костюмам в Санкт-Петербурге, но решила сменить творческую профессию на прикладную.

"Нужно понимать принцип расплавления металла, уметь собрать и обработать конструкцию, чтобы избежать деформации», — отметила Гиллиан.

Сейчас её приоритетной задачей является получение более высокого квалификационного разряда, который определяет компетентность специалиста.