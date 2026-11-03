Два новых автобуса вышли на маршрут № 1064 в Подмосковье

На маршрут Мострансавто № 1064 «ст. Реутово — Москва (м. Новокосино) — Люберцы (ул. Наташинская)» вышли два новых автобуса большого класса КАВЗ-4270. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По данным ведомства, маршрут связывает Реутов и Люберцы с Москвой. Автобусы рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 человек могут разместиться на посадочных местах.

Для комфортных поездок предусмотрены низкий пол, пневматическая подвеска и система «книлинг», позволяющая опускать уровень пола ближе к дороге на остановках. Салон оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также просторной площадкой для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Для удобства посадки и высадки предусмотрена механическая аппарель.

Безопасность обеспечивают системы видеонаблюдения в салоне и снаружи автобуса, а также защита дверей от защемления. Электронные табло и звуковое информирование помогают пассажирам ориентироваться на маршруте, а USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства в поездке.