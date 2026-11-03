360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Два новых автобуса вышли на маршрут № 1064 в Подмосковье

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    На маршрут Мострансавто № 1064 «ст. Реутово — Москва (м. Новокосино) — Люберцы (ул. Наташинская)» вышли два новых автобуса большого класса КАВЗ-4270. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    По данным ведомства, маршрут связывает Реутов и Люберцы с Москвой. Автобусы рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 человек могут разместиться на посадочных местах.

    Для комфортных поездок предусмотрены низкий пол, пневматическая подвеска и система «книлинг», позволяющая опускать уровень пола ближе к дороге на остановках. Салон оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также просторной площадкой для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Для удобства посадки и высадки предусмотрена механическая аппарель.

    Безопасность обеспечивают системы видеонаблюдения в салоне и снаружи автобуса, а также защита дверей от защемления. Электронные табло и звуковое информирование помогают пассажирам ориентироваться на маршруте, а USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства в поездке.

    Читайте также

    Квиз ко Дню народного единства пройдет в Химках 3 ноября

    Жители Коломны смогут пройти бесплатную онкодиагностику 31 октября

    Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 31 октября

    Сотрудников Университета Вернадского наградили за развитие АПК Подмосковья

    Пожарные попросили жителей Коломны не парковаться во дворах

    Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по карате

    Подмосковный депутат Пахомов: за отопление ниже нормы положен перерасчет

    Радиатор отопления в Москве

    ИИ внедрили в процедуру выдачи лицензий на пользование недрами в Подмосковье

    Поликлинику построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

    Более 480 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю

    Церемония вручения первых паспортов прошла в Дмитрове

    Областной фестиваль патриотической песни проведут в Зарайске 4 ноября