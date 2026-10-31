Премьера спектакля «Конек-горбунок» прошла в Химках

По словам артистов, они волновались, репетировали до последнего и очень ждали встречи со зрителем. Эта искренность нашла отклик: зал тепло принимал каждую сцену.

В постановке удалось сохранить дух любимой сказки и при этом сделать ее современной: история о дружбе, смелости и чуде оказалась одинаково близка и детям, и взрослым.

«Конька-горбунка» можно будет увидеть снова: ближайшие показы запланированы на ноябрь. Спектакль рекомендован для зрителей от 6 лет и доступен по Пушкинской карте.

Впереди у театра важное событие: в 2026 году «Наш дом» отметит 30-летие — статус профессионального театра был получен осенью 1996 года. К этой дате готовят творческий вечер «Сто лет в обед». 13 ноября в 19:00, а также 14 и 15 ноября в 18:00 на Большой сцене зрители увидят фрагменты постановок и музыкальные номера, услышат рассказы и воспоминания артистов.

Билеты на спектакли и творческий вечер можно приобрести онлайн — в разделе «Афиша» на сайте театра, а также в кассе на улице Калинина, 2.