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    Подмосковные тхэквондисты выиграли 5 медалей на турнире «Запад-Восток»

    Фото: ОРФСО МО "Запад-Восток"

    Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Запад-Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В копилке представителей региона три золота и две бронзы. Золотые медали завоевали Ева Арман (весовая категория до 47 килограммов, Королев), Вероника Макеева (до 57 килограммов, Лобня) и Александр Чернов (до 59 килограммов, Лобня). Бронзовые награды у Даниила Телегина (до 48 килограммов, Королев) и Алексея Сомова (до 51 килограмма, Королев).

    Соревнования прошли со 2 по 4 октября в Котельниках на базе спортивного комплекса в микрорайоне Силикат. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России.

    Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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