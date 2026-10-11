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    Баскетбольный клуб «Химки» проведет первые домашние матчи нового сезона

    Баскетбольный клуб «Химки» проведет первые домашние матчи сезона 2026/27 12 и 15 октября. Соперниками подмосковной команды станут «Темп-СУМЗ» из Ревды и уфимское «Динамо».

    Обе игры пройдут на домашней площадке, начало матчей запланировано на 19:00. Вход на игры пока остается бесплатным, что дает возможность жителям и гостям Химок поддержать команду с трибун.

    Старт сезона у «Химок» получился ярким: две победы на выезде, в том числе недавняя над «Десной» со счетом 73:63. В том матче особенно ярко проявили себя Виктор Заряжко (16 очков, 3 подбора), Владислав Шарапов (9 подборов, 3 перехвата) и Артем Востриков (8 подборов).

    Под руководством главного тренера Романа Семернинова, который вывел команду в финал Суперлиги, «Химки» ставят перед собой самые высокие цели. В составе сохранен костяк лидеров, вернулись воспитанники клуба и пришли опытные игроки — команда готова к борьбе за лидирующие позиции.

    Важным событием сезона станет 30-летие клуба, которое отметят в январе 2027 года. К юбилею «Химки» представили новый логотип, символизирующий преемственность традиций и движение вперед.

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