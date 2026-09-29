Врачи больницы в Жуковском провели около 50 операций гольмиевым лазером за месяц

Урологическое отделение Жуковской областной клинической больницы внедрило в практику гольмиевый лазер, полученный около месяца назад в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об эффективности нового оборудования рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

За этот короткий срок специалисты выполнили на аппарате более 50 операций по удалению аденомы предстательной железы.

«Благодаря своим свойствам этот прибор позволяет эффективно и малотравматично устранять крупные новообразования, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями. При энуклеации простаты гольмиевый лазер прижигает сосуды сразу в процессе работы. Это уменьшает кровотечение, что напрямую способствует более быстрому заживлению послеоперационной раны», — пояснил заведующий урологическим отделением Артур Саакян.

Восстановление после процедуры занимает две-три недели.

При дроблении камней лазер также снижает травматизацию тканей мочеточника и почек, ускоряя реабилитацию. Направление на операцию выдает лечащий врач. Лечение проводят как по полису ОМС, так и на платной основе.

Закупка оборудования состоялась по поручению губернатора Московской области для укрепления материально-технической базы учреждения.