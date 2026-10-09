Подмосковный производитель труб представил продукцию на выставке в Лагосе

Подмосковная компания «РТТ» из Егорьевска представила свою продукцию на международной строительной выставке BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA 2026, которая прошла в Лагосе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участие компании в выставке стало возможным благодаря победе в региональном этапе конкурса «Экспортер года. Сделано в России». «РТТ» стала лидером в номинации «Строительные технологии и материалы».

BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA — одна из крупнейших строительных выставок Западной Африки, объединяющая производителей стройматериалов, поставщиков оборудования, инженеров и представителей отрасли.

«РТТ» — российский производитель инженерной сантехники, специализируется на выпуске труб и фитингов для систем отопления, водоснабжения и канализации. Компания развивает экспортное направление и уже сотрудничает с партнерами в 26 странах.

На выставке в Нигерии предприятие представило линейку инженерных решений для строительных проектов — от отдельных компонентов до комплексных технических предложений.

Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия». Даты проведения могут меняться по не зависящим от Фонда причинам. Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».