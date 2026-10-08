Ограничение доступа к реке в деревне Дарьино проверили в Одинцовском округе

В деревне Дарьино Одинцовского округа проверили жалобы жителей на ограничение прохода к реке Слезне. Специалисты Минэкологии Московской области установили, что береговую территорию огородили забором и оборудовали контрольно-пропускным пунктом.

В ходе обследования сотрудники ведомства выявили земельный участок, ограждение которого препятствовало свободному доступу к водоему. Владелице территории объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

По Водному кодексу России граждане имеют право свободно и бесплатно пользоваться водными объектами общего пользования для личных и бытовых нужд. Это касается, в частности, любительской рыбалки и причаливания плавучих средств. Ограничивать доступ к таким водоемам нельзя, даже если прилегающая территория находится в частной собственности.