Свыше 430 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг 26 сентября

В Подмосковье провели день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, где жители старше 18 лет могли бесплатно пройти комплексный онкоскрининг. Об итогах акции, состоявшейся 26 сентября, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обследования прошли 434 человека, у 16 пациентов врачи обнаружили подозрения на заболевания и направили их на дополнительную диагностику.

«С начала этого года в подобных акциях приняли участие более 5,5 тысячи жителей региона», — рассказал Максим Забелин.

В рамках акции специалисты консультировали пациентов, проводили осмотр кожи на наличие новообразований и обследования для оценки рисков патологий органов дыхания и пищеварительной системы. Женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста, мужчины — сдать анализ на ПСА для оценки риска заболеваний предстательной железы.

Информация о работе онкологической службы региона доступна на онкопортале Минздрава Московской области.