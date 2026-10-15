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    Модернизацию дворовой территории в поселке Поведники завершили в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Обновленное пространство для прогулок, детских игр и отдыха появилось у жителей поселка Поведники во дворе дома № 9 на улице Ветеранов. Благоустройство проведено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Специалисты отремонтировали проезды, заменили асфальтовое покрытие и обустроили пешеходные тротуары. Преобразилась и детская площадка: теперь здесь предусмотрены игровые зоны для малышей и ребят постарше, качели, карусель, горки. Также ее сделали более безопасной для подвижных игр. Для родителей установили лавочки, чтобы они могли отдохнуть, пока дети играют.

    «Мы изучаем потребность на очередной год по благоустройству в осенний период. Рассматриваем предложения управляющих организаций, а также обращения жителей в наш адрес», — рассказал заместитель директора Управления благоустройства городского округа Роман Комлев.

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