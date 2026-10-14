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    В Подмосковье оцифровали 28 тыс. км муниципальных дорог

    Фото: Министерство госуправления, информационных технологий и связи МО

    В Московской области с начала 2026 года актуализировали данные о дорогах муниципального значения общей протяженностью около 28 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

    Также оцифровали более 136 млн м² дорожного полотна регионального значения. Сформировали полосы отвода на участках дорог общей площадью свыше 787 млн м², создали придорожные полосы площадью 192 млн м² и обновили данные о 22 тыс. остановках общественного транспорта.

    Все актуальные сведения загружены в Региональную геоинформационную систему (РГИС).

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