В Подмосковье оцифровали 28 тыс. км муниципальных дорог
В Московской области с начала 2026 года актуализировали данные о дорогах муниципального значения общей протяженностью около 28 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Также оцифровали более 136 млн м² дорожного полотна регионального значения. Сформировали полосы отвода на участках дорог общей площадью свыше 787 млн м², создали придорожные полосы площадью 192 млн м² и обновили данные о 22 тыс. остановках общественного транспорта.
Все актуальные сведения загружены в Региональную геоинформационную систему (РГИС).
Проект реализует ГБУ МО «Геоцифра» — подведомственное учреждение Мингосуправления Московской области.