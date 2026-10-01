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    Четыре самбиста из Подмосковья выступят на первенстве мира в Греции

    Фото: СШОР по единоборствам

    Четыре спортсмена из Московской области вошли в состав сборной России на молодежное первенство мира по самбо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования пройдут со 2 по 4 октября в Салониках (Греция) на арене PAOK Sports Arena. В дисциплине «спортивное самбо» 2 октября в возрастной группе юношей 16–18 лет на ковер выйдут Никита Стрельцов (весовая категория до 64 кг, Королев, СШОР по единоборствам) и Амин Ермолаев (до 71 кг, Королев, СШОР по единоборствам).

    3 октября в группе юниорок 18–20 лет выступит Анастасия Бережкова (59 кг). Параскева Генералова (свыше 72 кг, Мытищи, СШ «ЦДЮС») выйдет на ковер 4 октября в группе девушек 14–16 лет.

    Ранее Стрельцов и Ермолаев стали победителями первенства России по самбо среди юношей и девушек 16–18 лет, которое прошло в феврале в Краснодаре и собрало более 600 участников из 60 регионов страны.

    PAOK Sports Arena открыта в 2000 году и является крупнейшей частной спортивной ареной Греции вместимостью более 8 500 зрителей. В соревнованиях примут участие представители более 40 национальных федераций самбо, включая Россию и Беларусь, которые выступят под национальными флагами и гимнами. Всего будет разыграно 55 комплектов наград в спортивном самбо среди кадетов, юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также в боевом самбо среди юниоров. Трансляция турнира будет доступна по ссылке www.sambo.live.

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