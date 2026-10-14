Телекомпания из Павловского Посада стала победителем международного фестиваля

XXX международный фестиваль медийного творчества «Братина» завершился в Сергиевом Посаде. Он собрал 59 объединений из регионов России и зарубежных стран — Абхазии, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Вьетнама и Китая.

Павловский Посад на фестивале представлял коллектив телеканала «Радуга». Сначала он вышел в финал, а затем занял первое место в самой динамичной номинации «Репортаж с колес». Коллектив завоевал сразу две чаши братины, которых на фестивале было всего десять.

Еще одной значимой победой стало первое место в номинации «Добровольчество и формирование общечеловеческих ценностей», где лучшим был признан фильм Марии Суница «Человек, зажигающий сердца».

Награду победителям вручили декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов и действительный член Евразийской академии телевидения и радио Сергей Мизеров.