Телекомпания из Павловского Посада стала победителем международного фестиваля
XXX международный фестиваль медийного творчества «Братина» завершился в Сергиевом Посаде. Он собрал 59 объединений из регионов России и зарубежных стран — Абхазии, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Вьетнама и Китая.
Павловский Посад на фестивале представлял коллектив телеканала «Радуга». Сначала он вышел в финал, а затем занял первое место в самой динамичной номинации «Репортаж с колес». Коллектив завоевал сразу две чаши братины, которых на фестивале было всего десять.
Еще одной значимой победой стало первое место в номинации «Добровольчество и формирование общечеловеческих ценностей», где лучшим был признан фильм Марии Суница «Человек, зажигающий сердца».
Награду победителям вручили декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов и действительный член Евразийской академии телевидения и радио Сергей Мизеров.
Поводом для гордости стала и победа редактора телеканала Анны Суница в конкурсе телеведущих «Вы в эфире». В борьбе с семью сильными участницами мэтры российского телевидения признали Анну победительницей, наградили специальным кубком и присвоили звание «Лучший телеведущий».
Юбилейный форум стал итогом большого проекта — образовательного медиакластера «Братина 3:0: 30 лет в диалоге поколений», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Таким образом «Братина» теперь — не просто смотр работ, а настоящая школа современной журналистики.