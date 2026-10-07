Самбисты из Лобни представят Подмосковье на первенстве ЦФО

Воспитанники «Академии спорта» прошли отбор на первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по самбо. Турнир среди спортсменов 16–18 лет прошел 3 октября в Реутове.

В первенстве Московской области приняли участие 277 человек со всего Подмосковья. За Лобню выступили София Щелчкова, Милана и Диана Гурьяновы, Даниэль Митаишвили и Айдемир Уруджев. Диана Гурьянова завоевала серебряную медаль.

На турнире разыгрывали путевки на первенство ЦФО. По итогам соревнований лобненские спортсмены прошли отбор и будут представлять Московскую область на межрегиональной арене.

«Академия спорта» — муниципальная спортивная школа округа, расположенная по адресу: улица Чехова, дом № 3А. В ней работают бюджетные и платные секции по дзюдо, самбо, фехтованию, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам и общей физической подготовке.

Воспитанники школы регулярно становятся победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований.