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    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 6 баллов

    Фото: МТДИ

    Вечером 20 октября загруженность дорог Московского региона составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в «МАКС»: https://max.ru/mtdi_mo

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