Квиз по истории Подмосковья провели для школьников в Чехове

Московской области в этом году исполнилось 97 лет. В Чехове в честь этого события провели квиз «Подмосковье в деталях».

Около 30 школьников отправились в настоящее интерактивное путешествие по городам региона, не выходя за пределы Дворца культуры «Дружба». Особый акцент сделали на истории самого города Чехов. Отдельный блок вопросов посвятили соседним городам. Организаторы продумали вопросы и факты так, чтобы заинтересовать ребят.

«Чтобы они обязательно заглянули в Звенигород, потому что там есть музей лего. Чтобы обязательно заглянули в город Королев, город космонавтики. Посмотрели там на настоящие работающие станции, увидели ракеты, погрузились в атмосферу космоса и узнали, как живут космонавты. И, конечно же, узнали, кто такой Владимир Высоцкий», — рассказала режиссер Дворца культуры «Дружба» Ангелина Поляшова.