Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Лобне
В Лобне дан старт новому сезону Школьной лиги. В соревнованиях участвуют все 11 школ муниципалитета.
В церемонии открытия приняли участие глава города Анна Кротова и чемпионка мира по фехтованию Маргарита Жукова.
«Желаю всем участникам яркого сезона, честной борьбы и новых побед! Болеем за наши школы!» — отметила Анна Кротова.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он помогает школьникам проявить себя, учит работать в команде и объединяет детей, педагогов и родителей.
В прошлом году Школьная лига объединила 600 учащихся Лобни. К соревнованиям присоединились и их родители. Баскетболисты школы № 9 завоевали бронзу на областном этапе.
В программе соревнований — мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы. К уже полюбившимся спортивным дисциплинам добавится настольный теннис, а творческую программу дополнят КВН и вокальный конкурс «Голос». В общей сложности за звание лучших борются более тысячи ребят, для которых это не просто соревнования, а настоящая школа, где закладываются основы спортивного духа, дисциплины и стремления к победе.
«Расширяем и семейные соревнования — пусть поводов поддержать друг друга и провести время вместе станет еще больше», — добавила глава города.
Школьная лига — это новый формат соревнований, предоставляющий ребятам отличную возможность проявить себя в спорте. Каждый участник может многому научиться, ведь наставниками и амбассадорами Лиги являются известные спортсмены.
«Это большая возможность для всех детей раскрыть, реализовать какие-то амбиции, таланты, которые в дальнейшем могут им помочь не только в спорте, но и в жизни. Это очень важно. Я очень надеюсь, что для большинства из детей спорт станет неотъемлемой частью их жизни», — отметила Маргарита Жукова.
Победители городского этапа представят Лобню в региональном финале, где поборются за звание лучших в Подмосковье.