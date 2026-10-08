Сегодня 09:13 Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Лобне Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

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В Лобне дан старт новому сезону Школьной лиги. В соревнованиях участвуют все 11 школ муниципалитета.

В церемонии открытия приняли участие глава города Анна Кротова и чемпионка мира по фехтованию Маргарита Жукова. «Желаю всем участникам яркого сезона, честной борьбы и новых побед! Болеем за наши школы!» — отметила Анна Кротова. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он помогает школьникам проявить себя, учит работать в команде и объединяет детей, педагогов и родителей. В прошлом году Школьная лига объединила 600 учащихся Лобни. К соревнованиям присоединились и их родители. Баскетболисты школы № 9 завоевали бронзу на областном этапе.

В программе соревнований — мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы. К уже полюбившимся спортивным дисциплинам добавится настольный теннис, а творческую программу дополнят КВН и вокальный конкурс «Голос». В общей сложности за звание лучших борются более тысячи ребят, для которых это не просто соревнования, а настоящая школа, где закладываются основы спортивного духа, дисциплины и стремления к победе. «Расширяем и семейные соревнования — пусть поводов поддержать друг друга и провести время вместе станет еще больше», — добавила глава города.