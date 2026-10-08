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    Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Лобне

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

    В Лобне дан старт новому сезону Школьной лиги. В соревнованиях участвуют все 11 школ муниципалитета.

    В церемонии открытия приняли участие глава города Анна Кротова и чемпионка мира по фехтованию Маргарита Жукова.

    «Желаю всем участникам яркого сезона, честной борьбы и новых побед! Болеем за наши школы!» — отметила Анна Кротова.

    Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он помогает школьникам проявить себя, учит работать в команде и объединяет детей, педагогов и родителей.

    В прошлом году Школьная лига объединила 600 учащихся Лобни. К соревнованиям присоединились и их родители. Баскетболисты школы № 9 завоевали бронзу на областном этапе.

    В программе соревнований — мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы. К уже полюбившимся спортивным дисциплинам добавится настольный теннис, а творческую программу дополнят КВН и вокальный конкурс «Голос». В общей сложности за звание лучших борются более тысячи ребят, для которых это не просто соревнования, а настоящая школа, где закладываются основы спортивного духа, дисциплины и стремления к победе.

    «Расширяем и семейные соревнования — пусть поводов поддержать друг друга и провести время вместе станет еще больше», — добавила глава города.

    Школьная лига — это новый формат соревнований, предоставляющий ребятам отличную возможность проявить себя в спорте. Каждый участник может многому научиться, ведь наставниками и амбассадорами Лиги являются известные спортсмены.

    «Это большая возможность для всех детей раскрыть, реализовать какие-то амбиции, таланты, которые в дальнейшем могут им помочь не только в спорте, но и в жизни. Это очень важно. Я очень надеюсь, что для большинства из детей спорт станет неотъемлемой частью их жизни», — отметила Маргарита Жукова.

    Победители городского этапа представят Лобню в региональном финале, где поборются за звание лучших в Подмосковье.