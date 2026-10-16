Турнир по фиджитал-спорту прошел в Раменском

Спортивный комплекс «Борисоглебский» 15 октября превратился в уникальную интерактивную арену. Здесь состоялся Кубок главы Раменского округа по фиджитал-спорту.

Ребята соревновались в двух дисциплинах. Тактическое двоеборье: участники сначала сражались в динамичном VR-шутере, а затем переносили бой на реальную арену лазертага. Ритм-симулятор: киберспортсмены показали свое мастерство, силу координации, и физической выносливости. Кроме того, на полях фестиваля состоялся отборочный этап Единой школьной лиги по управлению беспилотными летательными аппаратами — одному из самых актуальных и перспективных современных направлений.

Почетным гостем фестиваля стал глава Раменского округа Эдуард Малышев, он вместе с болельщиками оценил высокий уровень подготовки школьников и студентов колледжей.

«Проведенный Кубок доказал, что увлечение цифровыми технологиями у раменской молодежи успешно переросло в реальные спортивные достижения и полезные профессиональные навыки! Радостно от того, что ребята не просто увлечены гаджетами, а научились переводить эти интересы в полезное, развивающее русло», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.