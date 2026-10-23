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    Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла утром 23 октября

    Фото: Утро 23 октября: Минтранс сообщил о загруженности дорог в 4 балла

    Утром 23 октября загруженность дорог Московской области составляла четыре балла. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    По данным ведомства, основные затруднения движения наблюдались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В связи с возможными осадками в Минтрансе призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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