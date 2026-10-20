Мособлводоканал заменил еще 17 задвижек на водопроводных сетях Подмосковья

Мособлводоканал продолжает обновлять оборудование на сетях холодного водоснабжения в Подмосковье. За последнюю неделю специалисты установили 17 новых задвижек, а общее количество замененных устройств с начала сезона превысило 300.

Задвижки регулируют движение воды по трубопроводам и позволяют перекрывать отдельные участки сети при авариях или проведении ремонтных работ. Это помогает локализовать неисправности и поддерживать подачу ресурса потребителям.

Старые чугунные и стальные конструкции со временем теряют герметичность из-за коррозии и износа уплотнителей. Новое оборудование рассчитано на более длительную эксплуатацию и обеспечивает надежное перекрытие потока воды.

Работы проводят в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры к холодному сезону. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что профилактические мероприятия, начатые в прошлом году, продолжаются. Региональный комплекс работ доведен до муниципалитетов, а каждый этап находится на сопровождении профильного министерства.