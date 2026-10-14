Тротуары общей протяженностью 1,2 километра построят в Воскресенске

В Воскресенске строят новые тротуары в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на двух участках общей протяженностью 1,2 километра.

На Школьной улице в селе Ашитково, где расположены школа «Траектория успеха» и Дом культуры, а также на центральной улице поселка Виноградово, вблизи амбулатории и Виноградовской школы.

«На сегодняшний день специалисты ведут работы на 17 участках региональных дорог общей протяженностью порядка 15 километров. На объектах выполняют устройство оснований будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие. Новые пешеходные дорожки позволят обеспечить безопасный и комфортный подход жителей к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям и другим социально значимым объектам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что строительство новых тротуаров на региональной дорожной сети направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для пешеходов.