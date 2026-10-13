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    В Подмосковье участок в Пушкинском продали на торгах за 4,9 млн рублей

    Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    На торгах в Московской области земельный участок в городском округе Пушкинский продали за 4,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

    Аукцион прошел в период с 5 по 9 октября 2026 года. Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провел 90 аукционов по земельно-имущественным торгам, и самая высокая финальная цена недели была зафиксирована именно на продаже участка для ведения личного подсобного хозяйства в Пушкинском.

    Этот лот площадью 10 соток расположен в поселке Правдинский. Стартовая цена составляла 3 411 440 рублей, к торгам допустили четырех претендентов. В ходе аукциона итоговая стоимость выросла до 4 946 588 рублей.

    Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости.

    Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступен подбор объектов по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа, а также построение маршрута от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра. Оперативная информация о закупках и торгах Подмосковья также публикуется на странице комитета по конкурентной политике МО в мессенджере МАКС.

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