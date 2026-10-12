Свалку строительного мусора в Верее устранят в Наро-Фоминском округе
Жители Вереи пожаловались в Территориальное управление на скопление строительного мусора на Боровской улице. Проблема затрагивала не один дом, поэтому было принято решение провести срочную встречу в формате выездной администрации.
Проверка выяснила, что подрядная организация, которая занималась ремонтом кровли многоквартирного дома, складировала старые строительные материалы прямо на пешеходной дорожке.
Исполняющая обязанности начальника Территориального управления Верея Ольга Абрамова поручила полностью очистить территорию. Управляющей компании выделено два рабочих дня на наведение порядка. Ольга Абрамова особо подчеркнула, что затягивать с уборкой нельзя — работы должны быть выполнены в срок.
Ход исполнения поручения находится под контролем Территориального управления.