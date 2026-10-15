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    В Подмосковье онлайн заключили более 800 договоров на вывоз отходов

    Фото: медиасток.рф

    С начала года жители и предприниматели Московской области свыше 800 раз воспользовались онлайн-услугой по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Услуга доступна на региональном портале для собственников твердых коммунальных отходов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы заключить договор, достаточно авторизоваться на портале и заполнить онлайн-форму заявления.

    Подписать договор можно прямо в личном кабинете с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. В рамках проекта договор можно заключить с ООО «Рузский региональный оператор», ООО «Каширский региональный оператор» и ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

    Твердые коммунальные отходы — это отходы, которые появляются в быту, а также мусор от предпринимателей. Он должен быть аналогичен по свойствам и составу отходам, которые образуют физические лица. Если в результате деятельности предпринимателя появляются ТКО, он должен заключить договор с оператором на оказание услуг по обращению с отходами.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

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