Подмосковный врач Болгарская назвала способы справиться со страхом родовой боли

В Одинцовском родильном доме в рамках Недели психического здоровья напомнили о важности психологической поддержки женщин во время беременности, родов и в первые месяцы материнства. Эмоциональное состояние мамы считают не менее значимым, чем ее физическое самочувствие, поэтому помощь психолога входит в комплексное сопровождение родов.

Перинатальный психолог Наталья Болгарская помогает будущим мамам справляться с тревогой, осваивать приемы самопомощи во время схваток и формировать реалистичные ожидания от родов.

По словам специалиста, один из главных страхов женщин связан с родовой болью. При этом во время родов организм вырабатывает эндорфины — вещества, которые помогают справляться с интенсивными ощущениями и стрессом. Они также участвуют в формировании эмоциональной связи между матерью и ребенком.

Особое значение имеет первый час после рождения малыша, который называют «золотым». В этот период мама и ребенок могут находиться в тесном контакте: женщина постепенно привыкает к новой роли, а младенец ощущает тепло и безопасность рядом с ней. Поэтому в роддоме стараются не прерывать первое общение без необходимости, не торопятся с процедурами и помогают маме и малышу познакомиться друг с другом.

«Это не просто трогательный момент — это биологическая опора для всей будущей связи мамы и ребенка», — подчеркнула Наталья Болгарская.

Она также готова ответить на вопросы родителей о подготовке к родам и организации «золотого часа».

Одинцовский роддом имеет статус открытого учреждения и круглосуточно оказывает акушерскую и неонатологическую помощь. Для будущих родителей здесь проводят занятия в школах мам и пап — как непосредственно в роддоме, так и в женских консультациях Одинцовского округа. Участие в занятиях доступно по полису ОМС.

Адрес учреждения: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б. Подробности о занятиях — на странице роддома.