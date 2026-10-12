Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Криворучко провел выездную проверку готовности МБУ «Благоустройство» к осенне-зимнему сезону. В центре внимания комиссии оказались технические и кадровые вопросы.

Инспекционный объезд стал важной частью общего плана по обеспечению комфортной и безопасной городской среды в период снегопадов и гололеда. Специалисты осмотрели около 80 единиц техники, находящейся на балансе учреждения.

В арсенале учреждения имеются спецмашины, необходимые для расчистки улиц, дворов и тротуаров, а также для обработки дорожного полотна противогололедными материалами. Вся техника исправна, находится на ходу и полностью готова к эксплуатации в зимних условиях.

Штат предприятия полностью укомплектован и насчитывает 180 квалифицированных рабочих. Это позволит организовать работу в круглосуточном режиме при необходимости, а также оперативно реагировать на ухудшение погодных условий.

Во время осмотра Михаил Криворучко лично оценил состояние техники, проверил наличие необходимого инвентаря и обсудил с руководством МБУ текущие рабочие вопросы. В ходе проверки были выявлены отдельные небольшие задачи, требующие решения, — их планируется закрыть в ближайшие дни.