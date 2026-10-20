Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху к 2035 году

Фото: Новые вагоны метро серии «Москва-2026» производят на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах / Медиасток.рф

Арбатско-Покровскую линию планируется продлить от станции «Гольяново» до Балашихи. На участке появятся две станции, которые улучшат транспортную доступность более чем для 670 тысяч человек.

Проект входит в программу транспортного развития Московской области на период с 2030 по 2035 год. На линии появятся две станции: «Восточный» и «Балашиха», а протяженность нового участка составит 8,3 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Всего в Подмосковье намерены открыть 12 новых станций метро на семи направлениях.

Продление метро должно улучшить транспортную доступность подмосковных городов и упростить поездки в Москву. Строительство новых участков планируют начать после 2030 года.

Ранее о планах по развитию подземки рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он посетил предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах, где производят современные вагоны метро.