Сергея Лукичева избрали главой Балашихи на пятилетний срок

В городском округе Балашиха избран новый руководитель исполнительной власти. На заседании Совета депутатов, состоявшемся 22 октября, путем голосования был определен глава муниципалитета на предстоящие пять лет — Сергей Лукичев, сообщили в администрации муниципалитета.

В процедуре отбора на высшую муниципальную должность приняли участие три кандидата, которые успешно прошли предварительный фильтр конкурсной комиссии. Окончательное волеизъявление и утверждение кандидатуры легли на плечи депутатов городского совета.

В торжественном мероприятии, посвященном передаче полномочий, приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Попов, члены Законодательного собрания, представители конкурсной комиссии во главе с ее председателем, а также делегаты от общественных объединений и сотрудники правоохранительных структур.

Избранным главой стал Сергей Лукичев, который в своей программной речи обозначил ключевые принципы будущей работы.