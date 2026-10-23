Сергея Лукичева избрали главой Балашихи на пятилетний срок
В городском округе Балашиха избран новый руководитель исполнительной власти. На заседании Совета депутатов, состоявшемся 22 октября, путем голосования был определен глава муниципалитета на предстоящие пять лет — Сергей Лукичев, сообщили в администрации муниципалитета.
В процедуре отбора на высшую муниципальную должность приняли участие три кандидата, которые успешно прошли предварительный фильтр конкурсной комиссии. Окончательное волеизъявление и утверждение кандидатуры легли на плечи депутатов городского совета.
В торжественном мероприятии, посвященном передаче полномочий, приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Попов, члены Законодательного собрания, представители конкурсной комиссии во главе с ее председателем, а также делегаты от общественных объединений и сотрудники правоохранительных структур.
Избранным главой стал Сергей Лукичев, который в своей программной речи обозначил ключевые принципы будущей работы.
«За 12 лет работы в Балашихе я убедился в одном: даже самые большие проекты и значительные бюджетные вложения теряют смысл, если мы не слышим жителей. Именно человек, его потребности, его повседневная жизнь должны быть главным ориентиром в нашей работе», — заявил Сергей Лукичев, подчеркивая приоритет социальной направленности в управлении территорией.
Новый руководитель обладает значительным административным опытом, накопленным непосредственно в структурах округа. Сергей Лукичев родился 23 июля 1991 года в закрытом административно-территориальном образовании Петропавловск-Камчатский-50.
В 2013 году он завершил обучение в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, получив диплом по специальности «Менеджмент организации».
Его профессиональный путь в администрации Балашихи начался в 2014 году с должности в Управлении имущественных отношений. В дальнейшем он последовательно занимал руководящие посты в Комитете по управлению имуществом, а также возглавлял Управление строительного комплекса.
С 2018 года его карьера развивалась на уровне заместителей главы: сначала в качестве заместителя, а затем — первого заместителя главы городского округа, где в его ведении находились ключевые направления социально-экономического развития.