Коммунальные службы Солнечногорска предупредили об опасности засоров канализации

В поселке городского типа Голубое регулярно возникают аварийные засоры канализационных сетей. Сотрудникам МУП «Солнечногорское ЖКХ» приходится ежедневно, в том числе ночью, выезжать для очистки трубопроводов, насосов и перекачивающих станций.

Для прочистки системы специалисты используют ручной труд, илососы и каналопромывочную технику с рабочим давлением 250 атмосфер. За неделю из канализации достают столько отходов, что ими можно заполнить восьмикубовый контейнер. Большую часть мусора составляют влажные салфетки, подгузники и тряпки, которые не растворяются в воде. Среди обнаруженных предметов также встречались одеяло и шуба.

По словам коммунальщиков, к авариям чаще всего приводит попадание в трубы вещей, которые нельзя выбрасывать таким способом. Артем Захарчук, ответственный за канализацию и водоснабжение в поселке Голубое, пояснил, что некоторые жители используют систему водоотведения вместо мусорного контейнера. Однако трубопроводы и установленное оборудование предназначены для хозяйственно-бытовых стоков, а не для производственных отходов и крупногабаритных предметов.

Наибольшие проблемы создают нерастворимые салфетки. Даже мощные измельчители не могут их переработать, поэтому материал скапливается в насосах и вызывает засоры. В результате дорогостоящее импортное оборудование перестает справляться с нагрузкой и ломается. Неисправности могут сопровождаться выбросом сточных вод в окружающую среду, что создает дополнительные неудобства для населения.

Специалисты «Солнечногорского ЖКХ» считают, что отказ от сброса средств личной гигиены, прежде всего салфеток и подгузников, позволит уменьшить количество засоров примерно на 90%.

«Засоры возникают очень часто из-за того, что жители скидывают в коллектор не сточно-бытовой, а фактически производственный мусор. Диаметр труб рассчитан строго по проекту, система не предназначена для пропуска крупногабаритных предметов. Чтобы канализация работала стабильно, нужен не только комплекс технических мероприятий, но и более ответственное отношение самих жителей», — подчеркнул начальник электрорайона ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» Рамиль Сагиров.

На канализационно-насосной станции в Голубом запланирована установка нового оборудования в рамках модернизации. В частности, появятся специальные решетки, предназначенные для задержания крупных фракций до их попадания в коллектор и дополнительного измельчения. Ожидается, что это снизит нагрузку на насосы и сделает транспортировку сточных вод в основной коллектор надежнее.

«Солнечногорское ЖКХ» призывает жителей не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, подгузники, тряпки, ветошь, доски и другие предметы, не предназначенные для канализационной системы. Соблюдение этих правил поможет сократить число аварийных ситуаций, увеличить срок эксплуатации оборудования и предотвратить связанные с засорами бытовые и экологические проблемы.