Соревнования Открытого кубка ШОС проведут в Химках в ноябре

Соревнования Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут с 11 по 23 ноября 2026 года в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир объединит более 2000 спортсменов из стран ШОС и приглашенные команды.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта и дорожит ими, неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин. Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества станет еще одной важной площадкой для развития спортивного сотрудничества и укрепления международных связей», — отметил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Подмосковье станет одной из ключевых площадок турниров. Соревнования пройдут в Химках на базе тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» и учебно-тренировочного центра «Новогорск». Спортсмены разыграют медали по 10 видам спорта: настольному теннису, прыжкам на батуте, самбо, скалолазанию, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, фехтованию, художественной гимнастике, шахматам и дзюдо. «Новогорск» примет соревнования по тяжелой атлетике, а на базе ТЦ «Озеро Круглое» состоятся состязания дзюдоистов и турнир по художественной и спортивной гимнастике.

Сборная Московской области выступит в двух дисциплинах: тяжелой атлетике и фехтовании. Представлять регион будут спортсменки-тяжелоатлетки Александра Фурдик, Наталья Лапина и Софья Врагова, а также фехтовальщики.

Торжественная церемония открытия состоится 13 ноября в спортивном комплексе «Чкалов Арена» в Москве.