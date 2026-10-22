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    Минэкологии Подмосковья вынесло 52 предупреждения владельцам скважин

    Фото: Минэкологии МО

    С начала года Минэкологии Московской области объявило 52 предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим водозаборные скважины. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

    Поводом стал истекший срок лицензий на пользование недрами. В ведомстве отметили, что действующая лицензия предполагает постоянный контроль качества подземных вод и устанавливает зону санитарной охраны, которая гарантирует, что вблизи скважины не будут вестись работы, чреватые загрязнением водоносного горизонта.

    «Обращаемся ко всем, кто эксплуатирует скважины, с просьбой получить лицензию или позаботиться о продлении срока ее действия, если он истекает», — говорится в сообщении министерства.

    Ведомство напомнило, что обязательному лицензированию подлежат все скважины, эксплуатируемые садовыми некоммерческими товариществами. Лицензия не требуется, если одновременно соблюдаются несколько условий: подземные воды используются собственниками, землевладельцами или арендаторами участков в их границах, добывается не более 100 кубометров воды в сутки, вода идет на собственные нужды владельца скважины и не передается другим лицам, а водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения.

    Заявку на получение лицензии или продление ее срока можно подать в Минэкологии Московской области в электронном виде по ссылке.

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