В Подмосковье стартует 14-й сезон инженерной олимпиады «Звезда»

В Московской области стартует 14-й сезон многопрофильной олимпиады «Звезда». Впервые к участию допустят не только школьников, но и студентов первых двух курсов учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России.

Программа охватит 12 профилей и 22 предмета. На площадке Технологического университета имени А. А. Леонова в Королеве участники проверят знания в информационной безопасности, авиационной и ракетно-космической технике, а также в естественных науках.

Очный отбор по гуманитарным направлениям начнется 26 октября, по инженерно-техническим — 9 ноября. По словам первого заместителя председателя Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, за пять лет число участников олимпиады выросло в 2,5 раза.

В сезоне-2025/2026 она объединила почти 636 тысяч школьников из 84 регионов страны. Доля выбравших технические дисциплины увеличилась с 40 до 45%.

«Чем раньше мы поможем ребятам раскрыть способности и осознанно выбрать профессию, тем прочнее будет кадровая основа отечественной промышленности», — подчеркнул Гутенев.

В новый сезон добавили направления «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело». Организаторы рассчитывают укрепить связь олимпиады с потребностями промышленности и помочь молодежи определиться с профессией.

Победители и призеры «Звезды» получают льготы при поступлении в профильные вузы.