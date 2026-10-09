Глава Солнечногорска поздравил хоккеиста Бориса Михайлова с днем рождения

8 октября глава Солнечногорска Константин Михальков побывал в гостях у прославленного советского хоккеиста Бориса Петровича Михайлова — двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира, чтобы лично поздравить его с днем рождения. За домашним чаепитием они обсудили жизнь и хоккей, обратившись к воспоминаниям о самых ярких моментах спортивного пути именинника.

Имя Бориса Михайлова занимает особое место в истории отечественного хоккея. За годы выступлений на чемпионатах СССР он отправил в ворота соперников 428 шайб, а затем уже на тренерском посту помог сборной России впервые завоевать золото мирового первенства.

Солнечногорск давно стал местом жительства Бориса Михайлова. Его имя носит физкультурно-оздоровительный комплекс в Поварово, который каждый день принимает юных и взрослых любителей спорта.

«Для меня это действительно повод гордиться нашим округом — у нас живет человек, которого знают и помнят многие поколения любителей хоккея», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Борису Петровичу глава округа адресовал пожелания крепкого здоровья, радости и долголетия. Он также выразил признательность за радушный прием и выбор Солнечногорска в качестве своего дома.