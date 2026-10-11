Очистные сооружения реконструируют в районе Гришино в Дмитрове

В Дмитровском городском округе предприятие временно снизило объемы производства, чтобы полностью наладить работу очистных сооружений и уменьшить воздействие на окружающую среду. На объекте уже смонтированы дополнительные аэротенки для биологической очистки стоков, завершить все мероприятия планируется в IV квартале 2026 года.

Новые аэротенки — емкости для биологической очистки — увеличат производительность сооружений, обеспечат запас мощности и резерв активного ила. Сейчас оборудование работает в режиме восстановления биомассы. Качество стоков контролирует Министерство экологии и природопользования Московской области. Сброс осуществляется в безымянный ручей — приток реки Камарихи — на основании разрешительных документов.

Сотрудники министерства провели проверку с участием администрации округа и жителей. Установлено, что аварийный сброс произошел из-за внезапного отключения электричества. После восстановления подачи энергии последствия локализовали, предприятию объявили предостережение. Специалисты «Мособлэкомониторинга» отобрали пробы, результаты исследований определят дальнейшие меры. Запланирован повторный выезд инспекторов для проверки качества сточных вод.

Отдельно администрация и профильные ведомства занимаются вопросами использования земель и движения карьерного транспорта в районе Гришино. Эти темы жители Гришино, Новинок, Беклемишево, Коверьянок и Андрейково обсудили 3 сентября 2026 года с представителями муниципалитета, Минэкологии, силовых ведомств и депутатского корпуса. По итогам встречи решено проработать вопрос использования общедоступной дороги и рассмотреть возможность обустройства альтернативного маршрута для транспорта с карьера.

Сейчас в этой местности разрабатывается один карьер. Новые участки планируется осваивать поэтапно. После завершения добычи на части территорий предусмотрена рекультивация с созданием водоемов для отдыха.

Ранее администрация проводила общественные обсуждения проекта изменений в Генеральный план округа. Со стороны жилой застройки предусмотрена зона озеленения специального назначения — СП4, где планируется создать зеленый буфер без капитального строительства. Планируемая деятельность относится к IV классу опасности, расчетная санитарно-защитная зона — 100 метров.

В Прокуратуру Московской области направлен депутатский запрос о внеплановой проверке компании «КПК — Ресурс». При поступлении требования проверку проведет Минэкологии. Администрация продолжает следить за ситуацией. Завоз твердых коммунальных отходов на территорию не зафиксирован.